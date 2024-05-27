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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дебютант в РПЛ: Как «Динамо» Махачкала за три года проделало пусть в Премьер-лигу

27 Мая 2024 • 14:30 Комментировать (1)

По итогам минувшего розыгрыша Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории вышло в Российскую премьер-лигу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать о пути команды после возрождения.

Этап становления

Возрождение команды произошло летом 2021 года на базе футбольного клуба «Махачкала», который на тот момент выступал во Второй лиге. Инициатором данного решения стал глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В первом же сезоне «Динамо» удачно выступило во Второй лиге, заняв первое место в таблице, опередив ближайшего соперника на четыре балла.

Первая лига

Сезон-2022/23 «Динамо» начало в Мелбет-Первой лиге. В стартовом матче команда не проиграла на выезде грозной «Алании», сыграв вничью со счётом 0:0. Дальше у махачкалинцев была отличная серия, когда клуб потерпел всего одно поражение в десяти встречах. Однако со временем наступил небольшой спад, и «Динамо» завершило первый круг за пределами десятки. Вторую половину сезона команда провела примерно на том же уровне и финишировала на восьмой позиции.

Курбан Бердыев

В июле 2023 года «Динамо» неожиданно объявило о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды. Многие скептически отнеслись к этому решению, ведь за последние несколько лет Бердыев сменил ряд клубов, не задержавшись ни в одном из них на длительный срок. «Динамо» действительно начало сезон не очень удачно, однако со временем набирало ход и уже к середине первого круга было ближайшим преследователем лидирующей «Алании», а на финише осеннего отрезка и вовсе выбилось в лидеры чемпионата.

Однако в начале февраля Бердыев покинул пост наставника махачкалинцев. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев не стал раскрывать настоящую причину ухода тренера, но отметил, что это было решение самого Бердыева. Стоит сказать, что в прессе ходили слухи о конфликте между Гаджиевым и Бердыевым.

Хасанби Биджиев

Спустя неделю «Динамо» принял Хасанби Биджиев, работавший ранее в «Спартаке» из Нальчика, волгоградском «Роторе», пермском «Амкаре» и других клубах. Старт весеннего отрезка у тренера не задался, ведь команда сразу скатилась на третью строчку, но спад оказался не очень длинным. В 27-м туре «Динамо» вернулось в лидеры и до конца сезона билось с «Химками» за первую позицию, но в итоге финишировало на втором месте. Такой результат позволил «Динамо» впервые в истории выйти в Премьер-лигу.

Президент Гаджи Гаджиев

Гаджи Муслимович в 2019 году стал одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала». Уже в 2021 году на базе этой клубы было возрождено махачкалинское «Динамо».

Можно вернуться в 2000-е и вспомнить, что Гаджи Гаджиев всегда был одним из топовых российских тренеров. Да, он не работал в статусных московских командах, но все помнят выступление «Крыльев Советов», «Анжи» и пермского «Амкара» под его руководством. Не зря 78-летнего специалиста прозвали «профессором». Остаётся только пожелать удачи и ему, и клубу, чтобы в следующем сезоне «Динамо» Махачкала не было мальчиками для битья.

Дмитрий Миляев

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала РПЛ ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
27 Мая 2024 в 14:54
ПОЗДРАВЛЯЮ махачкалинское "Динамо" и его почитателей!
Успехов в РПЛ!
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