Клаудиньо: «Зенит» боролся ещё и против судейства»

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о завершившемся сезоне. По словам бразильца, питерской команде приходилось бороться не только против соперников, но и против судейства.

«Сезон был очень тяжёлым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, ещё и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», - цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

Как известно, «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Команда Сергея Семака запрыгнула на первое место в турнирной таблице уже по итогам последнего тура. «Сине-бело-голубые» обыграли «Ростов» (2:1) и воспользовались поражением «Динамо» от «Краснодара» (0:1).