В «Рубине» отреагировали на информацию об уходе Дюпина в «Краснодар»

Пресс-атташе казанского «Рубина» Владислав Зимагулов высказался о возможном переходе вратаря команды Юрия Дюпина в «Краснодар».

— Мы не комментируем трансферные новости и слухи. Если будет какая-то официальная информация, мы ее опубликуем на наших ресурсах, — заявил представитель клуба «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» видит в Дюпине замену Матвею Сафонову, который в ближайшее время должен перейти в «ПСЖ».

В минувшем сезоне 36-летний Дюпин сыграл в 29 встречах Российской премьер-лиги и девять раз смог оставить свои ворота на замке.

В конце июня у Дюпина истекает контракт с «Рубином». Сам голкипер ранее заявил, что клуб не предлагал ему новый договор.