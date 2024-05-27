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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комаров: «Сезон для «Ростова» больше неудовлетворительный»

27 Мая 2024 • 13:02 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился комментарием о результатах команды в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Сезон для «Ростова» больше неудовлетворительный. Хотелось бы завершить на более высоком месте», — приводит слова Комарова «Чемпионат».

Футболист добавил, что всегда хочется большего, поэтому нужно продолжать работать.

В минувшем сезоне 21-летний Комаров принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет два ассиста.

По итогам сезона «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 30 турах.

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Ростов Иван Комаров
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