Комаров: «Сезон для «Ростова» больше неудовлетворительный»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился комментарием о результатах команды в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Сезон для «Ростова» больше неудовлетворительный. Хотелось бы завершить на более высоком месте», — приводит слова Комарова «Чемпионат».

Футболист добавил, что всегда хочется большего, поэтому нужно продолжать работать.

В минувшем сезоне 21-летний Комаров принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет два ассиста.

По итогам сезона «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 30 турах.