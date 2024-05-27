Синицын: Агкацев готов заменить Сафонова в «Краснодаре»

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался о том, сможет ли Станислав Агкацев заменить уходящего в «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Агкацев готов стать первым номером «Краснодара». Нужно доверие и немного времени, чтобы он поверил в себя. Он парень одаренный», — цитирует Синицына Metaratings.

Ранее сообщалось, что Сафонов близок к трансферу во французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне 22-летний Агкацев провел восемь матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и два раза смог сыграть «на ноль».

Трудовой договор Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в один миллион евро.