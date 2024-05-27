Итальянский журналист Брага: «Краснодар» больше упустил чемпионство, чем «Динамо»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил развязку золотой интриги в Российской премьер-лиге.

- Давно не было такого красивого конца сезона в РПЛ. Даже когда места в верхней части таблицы имели большую ценность из-за еврокубков. И в других больших чемпионатах когда такое было? Я говорю сейчас не как болельщик «Зенита». Для лиги интересней, когда разные клубы становятся чемпионами.

«Динамо» в последнем туре зависело только от себя, но я бы не сказал, что оно виновато. Перед матчем «Динамо» – «Зенит» месяц назад говорили о том, что «Динамо» может вернуть «Краснодар» в чемпионскую гонку, а не само туда вернуться. Но «Динамо» выиграло несколько матчей подряд и создало себе такой шанс.

По-моему, всё равно это больше упущенное чемпионство для «Краснодара», чем для «Динамо». В последних турах «Зенит» совершил несколько осечек, в том числе неожиданных, а «Краснодар» сделал ещё хуже. Ладно, поражение от «Спартака», но «Краснодар» терял очки и в других матчах, где от него ждали побед. Мы видим, где он потерял свой шанс, – сказал Брага.

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