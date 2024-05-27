Синицын считает, что Сафонов способен выиграть конкуренцию у Доннаруммы

Экс-футболист «Краснодара» Андрей Синицын ответил на вопрос о том, сможет ли вратарь «быков» Матвей Сафонов выиграть конкуренцию в «ПСЖ» у Джанлуиджи Доннаруммы.

Синицын считает, что 25-летний Сафонов готов к переезду в большой клуб из Европы.

— У Матвея есть все шансы выиграть конкуренцию. Сафонову однозначно стоит пробовать и ехать в «ПСЖ», — приводит слова Синицына Metaratings.

В нынешнем сезоне Сафонов сыграл во всех 30 матчах в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам сезона «Краснодар» финишировал на второй строчке в таблице, отстав от лидера на один балл.