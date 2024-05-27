Главный тренер «Динамо» обратился к Ройсу

Марцел Личка, наставник «бело-голубых», обратился к немецкому футболисту Марко Ройсу.

Напомним, текущий сезон станет для Ройса последним в футболке дортмундской «Боруссии», за которую он выступал на протяжении 12 лет.

- Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам, - передаёт слова наставника «Динамо» «РБ-Спорт».

В этом сезоне Марко провёл 41 матч за дортмундскую команду, забил девять мячей и сделал 10 голевых передач на своих партнёров. Его клуб занял пятое место в Бундеслиге и дошёл до финала Лиги чемпионов, где 1 июня встретится с мадридским «Реалом».