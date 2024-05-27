Игрок «Крыльев Советов» Костанца: «Не хочу выбирать лучшего игрока сезона»

Фернандо Костанца, игрок самарского клуба, отказался выбирать лучшего футболиста по итогам сезона РПЛ.

- Я не хочу выбирать лучшего игрока этого чемпионата. В РПЛ очень много игроков, которые хорошо играли в этом сезоне, - цитирует защитника самарской команды «Чемпионат».

Напомним, вчера лучшим игроком сезона признали нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который в 30 матчах забил 15 голов.

«Крылья Советов» в минувшем сезоне набрали в 30 турах 41 балл и расположились на девятой позиции в таблице. На счету Констанцы три забитых гола и два ассиста на партнёров.