Агент: «Не сомневался в победе Тюкавина»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о признании своего подопечного лучшим игроком РПЛ по итогам сезона.

«Я и не сомневался в победе Тюкавина в этой номинации. Я считаю, это заслуженная награда. Он провел весь сезон стабильно», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Агент считает, что по ходу сезона у Тюкавина не было серьезных спадов.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России 21-летний нападающий появился на поле в 30 матчах, в которых 15 раз поразил ворота соперников и оформил десять ассистов.

Стоит отметить, что Тюкавин также получил приз лучшего форварда сезона и награду за самый красивый гол.