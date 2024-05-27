Макаров не исключает, что уйдёт из «Динамо»

Денис Макаров, полузащитник столичного «Динамо», не исключает вариант с переходом в другую команду.

В минувшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провёл за «бело-голубых» 26 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами. Соглашение игрока с «Динамо» действует до 2026 года.

- Поживем - увидим, летнее трансферное окно длинное. Будем думать, - цитирует полузащитника «Динамо» «Матч ТВ».

Макаров принадлежит «Динамо» с 2021 года, до этого он выступал за казанский «Рубин» и «Нефтехимик».

«Динамо» в минувшем сезоне заняло третью строчку в турнирной таблице, набрав 56 баллов.