«Краснодар» нашёл замену Сафонову в клубе РПЛ - это 36-летний вратарь

В «Краснодаре» начали подыскивать нового вратаря на случай расставания с Матвеем Сафоновым. Интерес к первому номеру «быков» проявляет французский «ПСЖ».

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», в сферу интересов вице-чемпиона России попал вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин. «Быки» могут подписать опытного футболиста бесплатно, поскольку его трудовое соглашение истекает грядущим летом.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 36-летний голкипер провел 29 поединков за казанскую команду. Дюпин пропустил 35 мячей, а в девяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.