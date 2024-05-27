Осинькин: «Готов ли Салтыков к конкуренции в «Локомотиве», покажет время»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о переходе нападающего команды Никиты Салтыкова в «Локомотив».

«Сейчас он уже должен перейти в «Локомотив». Я желаю ему только удачи. Готов ли он сейчас к этой конкуренции, покажет время», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист отметил, что вторую часть сезона Салтыков провел лучше, он прибавил в плане статистики и стал лучше отрабатывать в обороне.

В нынешнем сезоне 19-летний Салтыков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет пять ассистов.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 30 турах.