Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Готов ли Салтыков к конкуренции в «Локомотиве», покажет время»

27 Мая 2024 • 12:05 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о переходе нападающего команды Никиты Салтыкова в «Локомотив».

«Сейчас он уже должен перейти в «Локомотив». Я желаю ему только удачи. Готов ли он сейчас к этой конкуренции, покажет время», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист отметил, что вторую часть сезона Салтыков провел лучше, он прибавил в плане статистики и стал лучше отрабатывать в обороне.

В нынешнем сезоне 19-летний Салтыков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет пять ассистов.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 30 турах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Никита Салтыков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Мая
13:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» объявил о продлении контракта с Морено официально
13:02 · Россия. Премьер-лига
Комаров: «Сезон для «Ростова» больше неудовлетворительный»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Синицын: Агкацев готов заменить Сафонова в «Краснодаре»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист Брага: «Краснодар» больше упустил чемпионство, чем «Динамо» эксклюзив
12:39 · Россия. Премьер-лига
Синицын считает, что Сафонов способен выиграть конкуренцию у Доннаруммы
12:36 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» обратился к Ройсу
12:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Костанца: «Не хочу выбирать лучшего игрока сезона»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не сомневался в победе Тюкавина»
12:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» объявила об уходе Калешина официально
12:10 · Россия. Премьер-лига
Макаров не исключает, что уйдёт из «Динамо»
12:06 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нашёл замену Сафонову в клубе РПЛ - это 36-летний вратарь
12:05 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Готов ли Салтыков к конкуренции в «Локомотиве», покажет время»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Хочу осознать, что мы с «Факелом» сделали»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал чемпиона России на следующие пять лет
11:49 · Россия. Премьер-лига
Шунин тремя слова охарактеризовал главного тренера «Динамо»
Все новости
Рекомендуем