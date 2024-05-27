Калинин: «Хочу осознать, что мы с «Факелом» сделали»

Игорь Калинин, выступавший в минувшем сезоне за «Факел», рассказал о сохранении клубом прописки в РПЛ.

- Сейчас хочу осознать, что мы с «Факелом» сделали. Как сказал Асхабадзе, «Факел» ни разу не играл третий год подряд в РПЛ, мы сотворили историю - хочется порадоваться этому. Лично для меня это был тяжёлый сезон, - цитирует защитника «Факела» «Матч ТВ».

Напомним, Калинин на протяжении двух сезонов выступал за воронежскую команду на правах аренды, его контракт принадлежит «Ростову». В минувшем сезоне воронежцы набрали 32 очка и сохранили прописку в высшем дивизионе.

На счету 28-летнего футболиста в минувшем сезоне 17 матчей, в которых он не смог забить или ассистировать партнёрам.