Семшов назвал чемпиона России на следующие пять лет

«Я ранее говорил, что вряд ли в ближайшие пять лет «Зениту» найдется конкурент в России. Даже сейчас, играя в кошки-мышки, «Зенит» все равно стал чемпионом. У них больше чемпионского опыта», - передает слова Семшова «Советский спорт».