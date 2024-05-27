Семшов назвал чемпиона России на следующие пять лет

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов считает, что в ближайшие годы никто не сможет прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.
«Я ранее говорил, что вряд ли в ближайшие пять лет «Зениту» найдется конкурент в России. Даже сейчас, играя в кошки-мышки, «Зенит» все равно стал чемпионом. У них больше чемпионского опыта», - передает слова Семшова «Советский спорт».
Напомним, что петербургский коллектив в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 баллов. На втором месте финишировал «Краснодар», а на третьей строчке завершило сезон московское «Динамо».
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