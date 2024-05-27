Шунин тремя слова охарактеризовал главного тренера «Динамо»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о главном тренере команды Марцеле Личке. Он попробовал описать наставника «бело-голубых» тремя словами.

«Описать Личку тремя словами? Добрый, но строгий и целеустремленный», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Личка занял пост главного тренера «Динамо» летом 2023 года. До этого он несколько лет провел на аналогичной должности в «Оренбурге».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги московская команда набрала 56 баллов и финишировала на третьем месте в таблице. Вторым стал «Краснодар», а чемпионский титул в очередной раз выиграл петербургский «Зенит».