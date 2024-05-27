Тренер «ПСЖ» Луис Энрике провёл переговоры с игроком сборной России

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике лично связался с потенциальным новичком команды – вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

Как стало известно Legalbet, стороны провели переговоры по видеосвязи. В ходе беседы испанский специалист сообщил россиянину, что парижский гранд хочет подписать с ним контракт. Тренер подчеркнул, что ждет Сафонова в клубе.

Ранее в прессе появилась информация, что парижский гранд работает над подписанием вратаря сборной России. Руководство «ПСЖ» готово заплатить «Краснодару» 20 миллионов евро за трансфер, а голкиперу предложить пятилетний трудовой договор.

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