Тренер «Зенита» позовёт Малкома обратно в клуб

Виллиам де Оливейра, тренер петербургской команды, заявил, что позовёт бразильского форварда Малкома обратно в клуб с берегов Невы.

Де Оливейра сообщил, что общается с Малкомом и в начале июня пойдёт к нему в гости на день рождения сына.

- Обязательно позову его обратно в «Зенит». Не знаю, приедет он или нет, но я позову, - цитирует тренера «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, Малком был игроком «сине-бело-голубых» четыре года, после чего в 2023 году пополнил состав саудовского клуба «Аль-Хиляль». В нынешнем сезоне бразилец записал на свой счёт 23 гола и 13 ассистов, проведя за клуб 49 матчей.

Трансферная стоимость Малкома оценивается в 30 миллионов евро, контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.