Жирков назвал «Спартак» разочарованием сезона РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с представителями СМИ рассказал о клубах, который разочаровали в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Наверное, «Локомотив» сыграл не лучшим образом. У них хороший состав и подбор игроков. У «Спартака» тоже было все как-то не стабильно», - передает слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «железнодорожники» заняли четвертое место в итоговой таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» финишировали на пятом.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в шестой раз подряд.