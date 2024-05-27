Жирков: «Жалко «Балтику», показывали хороший и красивый футбол»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков в беседе с журналистами высказался о вылете калининградской «Балтики» из Премьер-лиги в первый дивизион.

«Жалко «Балтику». Они показывали хороший и красивый футбол, но пропускали в концовках, как в матче с «Динамо» и вылетели. Так как я часто бываю в Калининграде, мне бы хотелось больше ходить на Премьер-лигу», - передает слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Балтика» финишировала на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в Мелбет-Первую лигу. Вместе с калининградцами в низший дивизион вылетел «Сочи».