Божин рассказал о продлении контракта с «Факелом»

Сергей Божин, игрок воронежской команды, рассказал о продлении трудового договора с клубом.

- Мы только после матча с «Ахматом» сохранили прописку в лиге и только сейчас начнутся разговоры с клубом. Руководство клуба уже предлагало новый контракт, - цитирует 29-летнего защитника «Факела» «Матч ТВ».

Напомним, Божин пополнил состав воронежского клуба летом 2022 года, до этого он защищал цвета самарских «Крыльев Советов». Текущее соглашение игрока с «Факелом» действует до 30 июня текущего года.

В прошлом сезоне Божин 27 раз выходил на поле в составе воронежского «Факела» и забил два гола.