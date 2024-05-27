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Божин рассказал о продлении контракта с «Факелом»

27 Мая 2024 • 11:26 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Сергей Божин, игрок воронежской команды, рассказал о продлении трудового договора с клубом.

- Мы только после матча с «Ахматом» сохранили прописку в лиге и только сейчас начнутся разговоры с клубом. Руководство клуба уже предлагало новый контракт, - цитирует 29-летнего защитника «Факела» «Матч ТВ».

Напомним, Божин пополнил состав воронежского клуба летом 2022 года, до этого он защищал цвета самарских «Крыльев Советов». Текущее соглашение игрока с «Факелом» действует до 30 июня текущего года.

В прошлом сезоне Божин 27 раз выходил на поле в составе воронежского «Факела» и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Божин

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