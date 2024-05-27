Шалимов - о «Динамо»: «Я бы понял, если бы Личка всё залил цементом»

«Динамо» решило сыграть в открытый футбол в матче «Краснодаром», в котором определялась судьба чемпионского титула РПЛ, хотя для достижения цели могло выбрать и другой вариант. Так считает экс-игрок «Спартака» и бывший наставник «быков» Игорь Шалимов.

«Говорят, что «Динамо» не играло в свой футбол в Краснодаре. Но какой футбол - динамовский? «Динамо» не играло от обороны, не устраивало стену. Хотя я бы понял, если бы Личка залил все цементом и установил стену», - приводит его слова «РБ Спорт».

Поражение со счётом 0:1 отбросило «бело-голубых» на третью строчку и оставило с бронзой. Однако главный тренер команды Марцел Личка продлил контракт с клубом, поскольку перед специалистом ставилась задача попадания в тройку сильнейших.