Наставник «Динамо»: «Мыслей о работе в Европе нет»

Марцел Личка, рулевой столичного «Динамо», высказался о возможном отъезде в европейский клуб.

По словам чешского тренера, в данный момент он не собирается уходить в другую команду.

- Честно скажу, я этим не занимаюсь. Если всё будет нормально, я остаюсь в «Динамо» в следующем сезоне. То есть мыслей о работе в Европе нет, - цитирует наставника «Динамо» «Р-Спорт».

Напомним, Личка возглавляет московский коллектив с лета 2023 года, до этого он трудился в «Оренбурге». «Динамо» под руководством Лички набрало 56 очков и заняло третью позицию в таблице РПЛ, пропустив вперёд «Краснодар» и «Зенит». Соглашение Лички с «Динамо» действует до июня этого года, но в соглашении есть пункт о продлении договора.