Белоус - о чемпионстве «Зенита»: «Удача любит сильных»

Бывший глава ФК «Москва» Юрий Белоус назвал итоги сезона-2023/2024 в РПЛ абсолютно справедливыми.

«Можно одну игру отдать, можно два раза в штангу попасть, как это сделало «Динамо», но ведь было много других шансов до этой игры. Надо порадоваться за «Зенит». Без удачи он не стал бы чемпионом, но удача любит сильных», - приводит слова Белоуса Metaratings.

«Зенит» выиграл свой шестой чемпионский титул подряд. Кроме того, команда имеет шанс оформить «требл», поскольку вышла в Суперфинал Кубка России, а в начале сезона взяла Суперкубок страны.

Накануне решающих матчей руководство питерского клуба сообщило о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.