Тикнизян рассказал, как ему удалось стать самым медийным игроком РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал вручение ему награды, как самому медийному футболисту РПЛ.

«Думаю, это зависит не от клуба, а от образа жизни, от умения общаться с прессой и болельщиками. Львиную долю в победе сыграла моя прекрасная жена, которая является очень медийной», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Он также признался в том, что и не думал соревноваться за это звание со своим одноклубником - форвардом Артёмом Дзюбой, который ведёт собственное шоу в YouTube.

«Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице по итогам сезона.