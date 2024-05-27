Нападающий «Химок» Аршак Корян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выходе в РПЛ.
- «Химки» заняли первое место в ФНЛ. Насколько сезон получился тяжелым?
- Даже по результатам видно, что все команды плотно шли в верхней части турнирной таблицы, поэтому легко нам не было. Если говорить о том, в чем мы были сильнее конкурентов, можно открыть статистику и посмотреть, что мы показали хорошую реализацию моментов, хотя могло быть еще лучше.
- Какие у вас планы на следующий сезон? Вы остаетесь в «Химках»?
- Да. У меня есть контракт, который действует еще и на следующий сезон.
- Вам подарили золотые медали за победу в ФНЛ. У вас есть музей, где храните трофеи?
- Конечно. Дома висят все мои медали. Если брать взрослый футбол, нынешняя медаль будет шестой в моей коллекции.
- Какая самая ценная?
- Чемпионская, которую завоевал с «Локомотивом». Еще есть кубок Голландии. Но там нам вручили не медаль, а маленький кубок.
- Генеральный директор «Химок» сказал, что у команды есть все шансы войти в десятку РПЛ. Это реально?
- Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.
- Уровень ФНЛ сопоставим с РПЛ?
- Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки.
- Читали, что в «Химки» могут прийти Джикия, Гилерме, Дзюба…
- Нет, не читал. С Джикией мы давно знакомы лично, но не так часто созваниваемся. Если увидимся – пообщаемся.
- Какие планы на отпуск?
- Сначала поеду домой в Сочи, а потом посмотрим.
Елена Григорьевская
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