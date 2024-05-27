Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршак Корян: «Химки» смогут бороться в РПЛ с командами из первой восьмёрки» эксклюзив

27 Мая 2024 • 10:57 Комментировать

Нападающий «Химок» Аршак Корян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выходе в РПЛ.

- «Химки» заняли первое место в ФНЛ. Насколько сезон получился тяжелым?

- Даже по результатам видно, что все команды плотно шли в верхней части турнирной таблицы, поэтому легко нам не было. Если говорить о том, в чем мы были сильнее конкурентов, можно открыть статистику и посмотреть, что мы показали хорошую реализацию моментов, хотя могло быть еще лучше.

- Какие у вас планы на следующий сезон? Вы остаетесь в «Химках»?

- Да. У меня есть контракт, который действует еще и на следующий сезон.

- Вам подарили золотые медали за победу в ФНЛ. У вас есть музей, где храните трофеи?

- Конечно. Дома висят все мои медали. Если брать взрослый футбол, нынешняя медаль будет шестой в моей коллекции.

- Какая самая ценная?

- Чемпионская, которую завоевал с «Локомотивом». Еще есть кубок Голландии. Но там нам вручили не медаль, а маленький кубок. 

- Генеральный директор «Химок» сказал, что у команды есть все шансы войти в десятку РПЛ. Это реально?

- Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.

- Уровень ФНЛ сопоставим с РПЛ?

- Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки. 

- Читали, что в «Химки» могут прийти Джикия, Гилерме, Дзюба…

- Нет, не читал. С Джикией мы давно знакомы лично, но не так часто созваниваемся. Если увидимся – пообщаемся.

- Какие планы на отпуск?

- Сначала поеду домой в Сочи, а потом посмотрим.

Реклама


Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Аршак Корян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Месси обратился к «Барселоне» Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Мая
11:38 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» позовёт Малкома обратно в клуб
11:37 · Россия. Премьер-лига
Жирков назвал «Спартак» разочарованием сезона РПЛ
11:32 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Жалко «Балтику», показывали хороший и красивый футбол»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Божин рассказал о продлении контракта с «Факелом»
11:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаранин: «Черноморец» задачу решил, но наша цель была выше» эксклюзив
11:18 · Россия. Премьер-лига
Шалимов - о «Динамо»: «Я бы понял, если бы Личка всё залил цементом»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Динамо»: «Мыслей о работе в Европе нет»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Белоус - о чемпионстве «Зенита»: «Удача любит сильных»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, как ему удалось стать самым медийным игроком РПЛ
10:56 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Сафонов может вытеснить Доннарумму»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос – о чемпионстве «Зенита»: «В этом году эмоции особенные»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Приятно, что российский футболист признан лучшим игроком сезона»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Судьи РПЛ допустили больше всего ошибок против «Зенита»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Личка - о матче с «Краснодаром»: «Такое у всех может быть»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо поблагодарил двух игроков «Зенита» после чемпионства
Все новости
Рекомендуем