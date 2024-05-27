Филимонов: «Сафонов может вытеснить Доннарумму»

Бывший голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов высказал мнение о потенциальном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Сафонов - голкипер уровня «ПСЖ». Пусть едет и пробует себя. Может ли он вытеснить Доннарумму? Ничего невозможного нет. Если шанс появится, им надо пользоваться», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что парижский гранд близок к подписанию Сафонова. Сумма потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ вратарь стал вице-чемпионом вместе с «Краснодаром».