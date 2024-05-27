Дуглас Сантос – о чемпионстве «Зенита»: «В этом году эмоции особенные»

Игрок петербургской команды Дуглас Сантос поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

- Эмоции каждый раз не похожи друг на друга, в этом году они вообще особенные, это что‑то невероятное и фантастическое, - заявил бразильский легионер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25 мая состоялись финальные матчи РПЛ, «Зенит» при своих болельщиках добыл победу в игре с «Ростовом» (2:1), что позволило клубу в шестой раз подряд завоевать золотые медали. Сантос был признан лучшим защитником сезона.

На счету Дугласа Сантоса в минувшем сезоне 26 игр, три забитых мяча и столько же ассистов на партнёров по команде.