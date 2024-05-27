Мор: «Приятно, что российский футболист признан лучшим игроком сезона»

Эдуард Мор, в прошлом известный российский игрок, высказался о форварде Константине Тюкавине.

Напомним, 21-летний нападающий признан лучшим игроком сезона.

- Мне кажется, что Тюкавин этот сезон провёл лучше всех. Приятно, что это наш, российский футболист, - цитирует экс-игрока «Спартака» «Матч ТВ».

Воспитанник «Динамо» в прошлом сезоне провёл за «бело-голубых» 30 матчей, забил 15 голов и девять раз ассистировал своим партнёрам. Контракт футболиста со столичным клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

«Динамо» финишировало на третьей строчке в таблице РПЛ.