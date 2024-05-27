Судьи РПЛ допустили больше всего ошибок против «Зенита»

Подведены итоги работы судей в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. В 240 поединках арбитры допустили 67 ошибок (без включения тех, что исправила система ВАР).

Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», больше всех среди клубов РПЛ пострадал от судейских оплошностей действующий чемпион – петербургский «Зенит». Арбитры допустили восемь неправильных решений в матчах команды Сергея Семака.

Также был назван рефери, который больше всех ошибался в минувшей игровой кампании. Им стал опытный арбитр Владислав Безбородов.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 57 баллов. Второе место занял «Краснодар», а тройку призеров замкнуло «Динамо».