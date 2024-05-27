Личка - о матче с «Краснодаром»: «Такое у всех может быть»

Наставник «Динамо» Марцел Личка планирует побыстрее увидеться с семьёй, чтобы забыть драматичную развязку чемпионата России для «бело-голубых».

«С переживаниями очень быстро поможет справиться поездка домой. Я увижу своих детей, буду вместе с ними. Надо принимать такой результат, это футбол. Такое у всех может быть, потому что есть только один победитель», - цитирует чешского специалиста «Чемпионат».

В заключительном туре «Динамо» уступило «Краснодару» и опустилось с первого места на третье. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в параллельном матче «Ростов», а «быки» впервые в своей истории завоевали серебряные награды.

«Динамо» упустило шанс взять чемпионский титул впервые за последние 48 лет.