Клаудиньо поблагодарил двух игроков «Зенита» после чемпионства

Бразильский хавбек Клаудиньо, выступающий за петербургский «Зенит», подвел итоги недавнего поединка 30-го тура РПЛ против «Ростова».
«Спасибо Кассьерре за сезон и его голы. Я очень за него рад, как и за всех нас. Спасибо также Мантуану и Артуру за голы в матче с «Ростовом» и победу», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
Напомним, что петербургский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1 и стал в шестой раз подряд чемпионом России. Второе место в итоговой турнирной таблице занял «Краснодар», а топ-3 замкнуло столичное «Динамо». «Бело-голубые» могли выиграть золото, но допустили осечку в последней игре.
Бан пользователя