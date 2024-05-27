Ташуев сообщил, что Квеквескири продлевал контракт с «Факелом»

Защитник «Факела» Ираклий Квеквескири продолжит выступать за воронежский «Факел».

Об этом сообщил Сергей Ташуев, бывший главный тренер воронежского клуба.

- С Ираклием точно продлевали контракт, еще когда я работал, - передаёт слова специалиста «РБ Спорт».

Квеквескири в в минувшем сезоне принял участие в 31 матче за «Факел» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость защитника оценивается в 500 тысяч евро.

Напомним, «Факел» смог спастись от вылета в Первую лигу, финишировав на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России.