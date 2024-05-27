Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» назвал свою тройку лучших в РПЛ

Экс-защитник столичных «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат считает форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина, полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшими футболистами РПЛ в сезоне-2023/2024.

«Для меня тройка: Тюкавин, Глушенков, Сперцян. Перерыв в чемпионате не должен сбить темп Константина Тюкавина», - приводит слова ветерана Metaratings.ru.

Напомним, накануне стали известны лауреаты премии РПЛ лучшим футболистам сезона. Тюкавин победил в номинациях «Лучший нападающий» и «Лучший футболист».

С 15 мячами «динамовец» занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.