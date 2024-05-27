Семшов поделился мнением о новом тренере «Спартака» Станковиче

«Хочется посмотреть, как Станкович будет работать. Это топовый футболист, легенда мирового футбола. Но как тренера мы его не знаем. Как сказал Мостовой: «Наконец‑то футбольный человек в «Спартаке», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».