Семшов поделился мнением о новом тренере «Спартака» Станковиче

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о новом наставнике «Спартака» Деяне Станковиче.
«Хочется посмотреть, как Станкович будет работать. Это топовый футболист, легенда мирового футбола. Но как тренера мы его не знаем. Как сказал Мостовой: «Наконец‑то футбольный человек в «Спартаке», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее было объявлено о том, что сербский специалист будет руководить «народной командой» со следующего сезона. В концовке минувшей игровой кампании исполняющим обязанности наставника москвичей был Владимир Слишкович.
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