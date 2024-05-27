Глебов отреагировал на возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

Данил Глебов, представляющий цвета «Ростова», высказался о возможном уходе Матвея Сафонова во французский гранд.

Ранее была информация, что «ПСЖ» близок к подписанию воспитанника «Краснодара». Отмечалось, что французы выплатят «быкам» за голкипера 20 миллионов евро.

- Матвей в «ПСЖ»? Когда перейдёт, тогда поздравим и пожелаем удачи. Ждать ли меня в Европе этим летом? Посмотрим, - цитирует игрока донской команды «Советский спорт».

В завершившемся сезоне 25-летний голкипер сыграл во всех 30 матчах за «Краснодар», пропустил 27 голов и в 11 встречах смог сохранить свои ворота «сухими». Трансферная стоимость Сафонова оценивается в 18 миллионов евро.