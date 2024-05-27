Личка отреагировал на признание лучшим тренером РПЛ

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о получении награды лучшему тренеру сезона в России.

«Это большая награда, которую я хотел бы подарить вместе с игроками клубу и болельщикам. Это команда «Динамо» сделала тренера лучшим», - поделился эмоциями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем туре «бело-голубым» нужна была ничья для чемпионства, но команда на выезде уступила «Краснодару» (0:1). Этой осечкой воспользовался петербургский «Зенит» и в шестой раз подряд завоевал золотые медали.