Бабич заявил, что хочет остаться в «Спартаке»

Сербский футболист Срджан Бабич не хочет покидать столичный «Спартак».

По словам защитника, у него действующий контракт с клубом и он не намерен уходить в другую команду.

- Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом. Вот и все, - цитирует Бабича «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что Бабич может вернуться в «Црвену Звезду». Позже появились новости об интересе к сербу со стороны клубов из Саудовской Аравии. Однако позже сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что «Спартак» не хочет отпускать своего футболиста, однако обращение от «Црвены Звезды» действительно было.

Бабич выступает за «красно-белых» с лета прошлого года, подписав контракт до 2026 года. В минувшем сезоне он провёл 24 матча, в которых забил три мяча.