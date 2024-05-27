Гранат высказался о будущем тренера «Динамо» Лички после упущенного чемпионства

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о будущем главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.
«Наверняка какие-то изменения будут, но у команды хорошая обойма. Что касается тренера, то по результатам и игре, конечно, «Динамо» должно оставлять Марцела Личку», - передает слова Владимира Metaratings.ru.
Напомним, что в последнем туре Премьер-лиги «Динамо» на выезде минимально проиграло «Краснодару» со счетом 0:1 и упустило шанс стать чемпионом. Золотые медали в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит».
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