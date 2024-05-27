Слишкович назвал футболиста «Спартака», который через несколько лет сыграет в Лиге чемпионов

«Игрок за эти полгода адаптировался к чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен», - передает слова Слишковича «Спорт-Экспресс».