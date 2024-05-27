Слишкович назвал футболиста «Спартака», который через несколько лет сыграет в Лиге чемпионов

И.о. наставника московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об игре новичка команды Манфреда Угальде в прошедшем сезоне.
«Игрок за эти полгода адаптировался к чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен», - передает слова Слишковича «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 21-летний нападающий присоединился к «красно-белым» в зимнее трансферное окно. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Угальде провел 12 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
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