Слишкович высказался об уходе Джикии из «Спартака»

И.о. главного тренера столичного «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уходе из клуба капитана и защитника Георгия Джикии.
«Мы хорошо попрощались. Ничего плохого не могу сказать про него. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия всегда пытался помочь», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет «Спартак» по завершении сезона на правах свободного агента. В общей сложности Георгий провел за «народную команду» 215 поединков, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.
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