Слишкович высказался об уходе Джикии из «Спартака»

«Мы хорошо попрощались. Ничего плохого не могу сказать про него. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия всегда пытался помочь», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».