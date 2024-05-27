Слишкович объяснил, почему недоволен сезоном «Спартака»

И.о. главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги прошедшего сезона.
«Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель - это минимум попасть в топ-3. Были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в чемпионате России московский коллектив набрал 50 баллов после 30 туров. «Красно-белые» финишировали на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне главным тренером команды будет сербский специалист Деян Станкович.
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