Слишкович объяснил, почему недоволен сезоном «Спартака»

«Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель - это минимум попасть в топ-3. Были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».