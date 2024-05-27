Чалов: «Я не удовлетворён своей игрой»

«Я не удовлетворён своей игрой в этом сезоне. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещё надо реализовать», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».