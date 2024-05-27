Чалов: «Я не удовлетворён своей игрой»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался относительно своей игры в сезоне-2023/2024.
«Я не удовлетворён своей игрой в этом сезоне. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещё надо реализовать», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».
В минувшем сезоне Фёдор принял участие в 41 поединке за «армейцев», записав на свой счет 16 забитых мячей и пять голевых передач. Срок трудового договора между Чаловым и ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Москвичи заняли в РПЛ шестое место.
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