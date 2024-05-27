Пименов назвал фаворитов стыковых матчей в РПЛ

Бывший нападающий Руслан Пименов поделился мыслями о стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги. В этих поединках сойдутся «Пари НН» и тульский «Арсенал», а также «Урал» и «Акрон».

«Урал» фаворит в своем противостоянии, а вот Тула побьется. У Нижнего Новгорода было много крупных поражений, а это может морально подкосить. Приоритет я отдаю РПЛ», - высказался Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первые стыковые игры запланированы на 29 мая, а ответные встречи пройдут 1 июня.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».