Семшов сравнил игру «Спартака» с американскими горками

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов поделился мнением об игре московского «Спартака» в сезоне-2023/2024.
«Игра «Спартака» напоминала американские горки. При Слишковиче команда не проигрывала, но не выиграла медали или Кубок. Мы работаем и играем для того, чтобы выигрывать трофеи», - поделился мыслями Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что московский коллектив набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отстали от петербургского «Зенита», ставшего чемпионом страны, на семь очков.
Бан пользователя