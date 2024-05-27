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Семшов сравнил игру «Спартака» с американскими горками

27 Мая 2024 • 09:04 Комментировать

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов поделился мнением об игре московского «Спартака» в сезоне-2023/2024.

«Игра «Спартака» напоминала американские горки. При Слишковиче команда не проигрывала, но не выиграла медали или Кубок. Мы работаем и играем для того, чтобы выигрывать трофеи», - поделился мыслями Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский коллектив набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отстали от петербургского «Зенита», ставшего чемпионом страны, на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Семшов
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