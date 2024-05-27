Семшов сравнил игру «Спартака» с американскими горками

«Игра «Спартака» напоминала американские горки. При Слишковиче команда не проигрывала, но не выиграла медали или Кубок. Мы работаем и играем для того, чтобы выигрывать трофеи», - поделился мыслями Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».