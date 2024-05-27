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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бузова высказалась о чемпионстве «Зенита»

27 Мая 2024 • 08:37 Комментировать

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о победе петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Это характер, который отмечает жителей Петербурга. Сохранить золото порой гораздо сложнее, чем взять в первый раз. Заслуженная победа «Зенита», сложная. Мне приятно. «Зенит» - чемпион», - поделилась мнением Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что петербургский коллектив стал чемпионом Российской премьер-лиги в шестой раз подряд. На втором месте в турнирной таблице РПЛ финишировал «Краснодар», а третью строчку заняло столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ольга Бузова
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