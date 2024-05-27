Бузова высказалась о чемпионстве «Зенита»

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о победе петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Это характер, который отмечает жителей Петербурга. Сохранить золото порой гораздо сложнее, чем взять в первый раз. Заслуженная победа «Зенита», сложная. Мне приятно. «Зенит» - чемпион», - поделилась мнением Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что петербургский коллектив стал чемпионом Российской премьер-лиги в шестой раз подряд. На втором месте в турнирной таблице РПЛ финишировал «Краснодар», а третью строчку заняло столичное «Динамо».