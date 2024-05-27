Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал, где будет играть в следующем сезоне

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин во время вручения премии РПЛ дал комментарий касательно своего будущего.

«В следующем сезоне буду творить как Герой РПЛ или как Герой Ла Лиги? Как Герой РПЛ. Почему так в этом уверен? Вот так», - высказался 21-летний нападающий в эфире трансляции премии.

В минувшем сезоне чемпионата России Тюкавин принял участие в 30 поединках, отметившись 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Срок трудового договора между игроком и московским клубом рассчитан до середины 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.