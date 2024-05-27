Шалимов оценил ошибку Песьякова, которая помогла «Зениту» стать чемпионом

«Удар был плохой. Игрок практически пробил в голкипера. Что с вратарём случилось, я не знаю, но ошибка грубейшая. Не то чтобы он ловил мяч, его надо было просто отбить не в ворота», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».