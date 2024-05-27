Шалимов оценил ошибку Песьякова, которая помогла «Зениту» стать чемпионом

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о ошибке вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в моменте со вторым голом петербургского «Зенита».
«Удар был плохой. Игрок практически пробил в голкипера. Что с вратарём случилось, я не знаю, но ошибка грубейшая. Не то чтобы он ловил мяч, его надо было просто отбить не в ворота», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Благодаря этому голу «Зенит» одержал важную победу и стал чемпионом России. Это шестой подряд титул команды Сергея Семака в Российской премьер-лиге.
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