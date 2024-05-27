«Зенит» нацелился на нового нападающего - известно имя

Форвард бразильского «Палмейраса» Рони может переехать в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщает аккаунт Palestra News в социальных сетях.

Согласно данным источника, в услугах 29-летнего нападающего заинтересован петербургский «Зенит». Трансферная стоимость потенциального новичка «сине-бело-голубых» составляет десять миллионов евро. Трудовое соглашение Рони с «Палмейрасом» рассчитано до конца 2026 года.

В прошлом сезоне нападающий поучаствовал в 29 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.