По итогам сезона «Сочи» вылетел из Премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион страны. Впрочем, нападающий Сауль Гуарирапа может остаться на самом высоком уровне российского футбола. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний Гуарирапа интересен трём клубам РПЛ. О каких именно клубах идёт речь, наш источник не сообщил. При этом один из клубов представляет Москву.

В 11 матчах за «Сочи» во второй части сезона после зимнего трансфера Гуарирапа забил 9 голов и отдал один голевой пас. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают венесуэльца в 700 тысяч евро.