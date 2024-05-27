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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Сочи» Гуарирапа интересен трём клубам РПЛ эксклюзив

27 Мая 2024 • 00:21 Комментировать

По итогам сезона «Сочи» вылетел из Премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион страны. Впрочем, нападающий Сауль Гуарирапа может остаться на самом высоком уровне российского футбола. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний Гуарирапа интересен трём клубам РПЛ. О каких именно клубах идёт речь, наш источник не сообщил. При этом один из клубов представляет Москву.

В 11 матчах за «Сочи» во второй части сезона после зимнего трансфера Гуарирапа забил 9 голов и отдал один голевой пас. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают венесуэльца в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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